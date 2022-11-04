За місяць росіяни 12 разів атакували підприємства ДТЕК

Російські окупаційні війська продовжують наносити терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго.
“Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає, але енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень.
В компанії наголосили, що для безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, всі інші працюють у віддаленому режимі.
Як раніше повідомлялось, країни "Великої сімки" допоможуть нашій державі протистояти атакам Росії на об'єкти енергетичної сфери. Для цього створили механізм координації за прикладом "Рамштайну".