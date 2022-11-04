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За місяць росіяни 12 разів атакували підприємства ДТЕК

За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає.

За місяць росіяни 12 разів атакували підприємства ДТЕК
Фото: Скріншот з відео

Російські окупаційні війська продовжують наносити терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго.

“Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає, але енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. 

В компанії наголосили, що для безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, всі інші працюють у віддаленому режимі.

Як раніше повідомлялось, країни "Великої сімки" допоможуть нашій державі протистояти атакам Росії на об'єкти енергетичної сфери. Для цього створили механізм координації за прикладом "Рамштайну".

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