На Луганщину Росія кинула великі резерви зі "свіжомобілізованих", які масово гинуть під українським вогнем, - керівник ОВА

Від Сватового до Кремінної на Луганщині Росія накопичила чималі резерви зі "свіжомобілізованих" солдатів.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, військових РФ на цьому напрямку - величезна кількість.

"Достатньо величезна кількість цих горе-вояк... Вони все одно смертельно небезпечні, тому що їх величезна кількість, але якоїсь військової науки вони не знають, не володіють, не навчені. Але їх дуже багато", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що російське командування не змінило тактику ведення війни, через що гине велика кількість окупантів.

"Я був на передовій, спілкувався з нашими солдатами, вони кажуть - ситуація наступна. Не змінюється абсолютно тактика. Декілька годин поспіль обстрілів. Потім направляють до взвода або трохи більше солдат, вони всі гинуть - і повторюється ситуація. Тобто наступні хвилі йдуть по своїх власних трупах, якими завалені всі лісопосадки", - повідомив очільник Луганщини.

Гайдай додав, що попри складність ситуацій українські захисники потрохи просуваються вперед.

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