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На Луганщину Росія кинула великі резерви зі "свіжомобілізованих", які масово гинуть під українським вогнем, - керівник ОВА

Трупами окупантів завалені всі лісопосадки, розповів Сергій Гайдай.

На Луганщину Росія кинула великі резерви зі "свіжомобілізованих", які масово гинуть під українським вогнем, - керівник ОВА
Фото: ГУР

Від Сватового до Кремінної на Луганщині Росія накопичила чималі резерви зі "свіжомобілізованих" солдатів. 

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, військових РФ на цьому напрямку - величезна кількість.

"Достатньо величезна кількість цих горе-вояк... Вони все одно смертельно небезпечні, тому що їх величезна кількість, але якоїсь військової науки вони не знають, не володіють, не навчені. Але їх дуже багато", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що російське командування не змінило тактику ведення війни, через що гине велика кількість окупантів.

"Я був на передовій, спілкувався з нашими солдатами, вони кажуть - ситуація наступна. Не змінюється абсолютно тактика. Декілька годин поспіль обстрілів. Потім направляють до взвода або трохи більше солдат, вони всі гинуть - і повторюється ситуація. Тобто наступні хвилі йдуть по своїх власних трупах, якими завалені всі лісопосадки", - повідомив очільник Луганщини.

Гайдай додав, що попри складність ситуацій українські захисники потрохи просуваються вперед.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову загарбників, у якій вони розповідають, як панікують через ефективну роботу української артилерії. Живим залишається один росіянин із 20.

Російська військовополонена розповіла, що окупанти залишають своїх поранених медиків стікати кров’ю на полі бою.

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