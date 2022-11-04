Унікальна можливість для молодих людей віком 15-17 років! Програма Rise – прийом заявок

Програма Rise є ініціативою Schmidt Futures (заснована Еріком Шмідтом, екс-Генеральним Директором Google) і Rhodes Trust та має на меті розширення освітніх можливостей для молоді з усього світу. Завдяки офіційній співпраці Ukraine Global Scholars та Rise, програма другий рік поспіль доступна молоді з України.

Хто може взяти участь? Українці й українки віком 15-17 років станом на 1 липня 2023 року з рівнем англійської не нижче середнього. Немає значення, чи ви є STEM-орієнтованою людиною або соціальним/соціальною лідером/лідеркою, чи ні. Для участі в програмі не потрібно здавати тести. Головне – ваше бажання вирішити певну проблему на шкільному, міському, регіональному чи національному рівні та пояснити, як саме ви збираєтесь це зробити.

Усі, хто зареєструються для участі в програмі, отримають доступ до безкоштовних ресурсів для навчання, розвитку та планування власних проєктів. Реєстрація за цим посиланням.

100 глобальних переможців Rise отримають:

повну стипендію на навчання в будь-якому коледжі світу, куди він/вона вступить, включно з витратами на проживання;

ноутбук або планшет;

можливість відвідання оффлайн саміту переможців;

менторство та кар’єрні можливості;

фінансування власних проєктів, спрямованих на розвиток громади.

Серед 100 глобальних переможців 2022 року троє українців: Антоніна Фролова, Анастасія Кулінська та Макар Кузнєцов.

Для пошуку потенційних кандидатів Rise використовує відео, проєкти та групові співбесіди. Це складний, але цікавий багатоетапний процес відбору. Якщо ви знаєте талановиту молоду людину, яка відповідає віковим критеріям, надішліть їй це посилання, щоб подати заявку до 25 січня 2023 року. Процес відбору є комплексним - ми радимо зареєструватися вже зараз.

Слідкуйте за новинами щодо освітній можливостей для українських школярів на сторінках Ukraine Global Scholars в соціальних мережах Instagram та Facebook.

Бажаємо успіху!