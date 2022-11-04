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У Києві на "мосту Кличка" презентували нову поштову марку "Кримський міст на біс!"

80 тисяч марок уже продали за передзамовленням.

У Києві на "мосту Кличка" презентували нову поштову марку "Кримський міст на біс!"

"Укрпошта" ввела в обіг марку "Кримський міст на біс!", присвячену вибуху на незаконно збудованому мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у фейсбуці.

"Сьогодні на нашому Київському мосту, який витримав, запустили марку «Кримський міст на біс!», присвячену тому мосту, який не витримав. Бо все, що справді українське, завжди має в собі певну стійкість, а все псевдоросійське – ми просимо, щоб бахнуло на біс", - написав він.

Тираж поштових марок - 300 тисяч маркових аркушів, з яких 80 тисяч уже продали за передзамовленням.

Нагадаємо, на початку жовтня Укрпошта анонсувала випуск марки з палаючим Кримським мостом.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух з подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Пізніше пд час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

10 жовтня Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Були загиблі і постраждалі. Також вибуховою хвилею було пошкоджено пішохідно-велосипедний міст, відомий, як "міст Кличка". Однак, він вистояв. Пошкодилися лише скляні деталі. Наразі їх замінюють на нові.

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