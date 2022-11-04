У столиці 450 тис. квартир не мають електропостачання, – Кличко

Станом на ранок 4 листопада без електропостачання перебувають 450 тис. помешкань киян – в 1,5 рази більше, ніж у попередні дні.

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни.

“Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною”, – наголосив мер.

Нагадаємо, у Києві через значне споживання електроенергії вранці 4 листопада застосували екстрені відключення.