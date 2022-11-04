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У п’ятницю у східних областях падатиме невеликий дощ

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

У п’ятницю у східних областях падатиме невеликий дощ

У п’ятницю, 4 листопада у східних областях падатиме невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура вдень 6-11° тепла, на півдні та заході країни 12-16°.

У Київській області вдень буде 6-11°; у Києві вночі стовпчики термометрів піднімуться до 9-11°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років. 

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