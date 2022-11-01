Найближчими днями в Україні буде переважно без опадів

Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

1 і 2 листопада в Україні буде переважно без опадів, повідомили в Українському гідрометерологічному центрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході та крайньому півдні країни 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У західних та південно-західних областях 13-18°, 1 листопада на Прикарпатті, 2 листопада на Одещині до 20°.

3 листопада в Україні, крім західних областей, невеликі дощі, вдень у північних та центральних областях помірні дощі.

Температура вночі 3-10° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни та Закарпатті до 15°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.

Імовірні здебільшого короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.