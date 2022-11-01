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У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)

На місці працюють рятувальники.

У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Фото: Facebook Дмитра Луніна

Вночі 1 листопада у Полтаві були чутні вибухи.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше”, – написав він.

Оновлення 03:21. Лунін повідомив, що над областю зафіксували ворожі безпілотники, три з яких збили. 

"Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!", – сказав голова ОВА.

Оновлення 04:44. Згідно з оновленою інформацією, чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає.

Нагадаємо, внаслідок падіння російської ракети на Полтавщині 10 жовтня постраждало троє людей.

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