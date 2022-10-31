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Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, - Залужний

Росіяни сьогодні задіяли проти інфраструктури України крилаті та зенітні ракети та безпілотники. 

Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, - Залужний
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Тільки за сьогодні, 31 жовтня, ворог застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.  

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо”, - зазначив Залужний. 

 

Він нагадав, що Україна веде війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців, і це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. 

Незважаючи на тиск РФ, Україна тримається, перегруповується, нарощує резерви, зміцнює оборону і поступово звільняє рідну землю.

“Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде”, - підсумував Залужний.  

Нагадаємо, Укренерго о 17:00 надала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні. Через ранкові ракетні удари Росії та пошкодження критичної інфраструктури у Харкові без світла залишилося майже 50 тис. споживачів, в області цифра сягнула майже 90 тис.

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