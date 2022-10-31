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​У Харкові через ранкові ракетні удари РФ без світла залишилося майже 50000 споживачів, в області - майже 90000

Також виникли проблеми з водо- і теплопостачанням.

​У Харкові через ранкові ракетні удари РФ без світла залишилося майже 50000 споживачів, в області - майже 90000
На Салтівській електропідстанції відновлюють електропостачання.
Фото: Харківобленерго

Через ранкові ракетні удари Росії та пошкодження критичної інфраструктури у Харкові без світла залишилося майже 50000 споживачів, в області цифра сягнула майже 90000.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Проблеми з електропостачанням призвели до проблем і з водо- й теплопостачанням. 

"Хоч і зі зниженим тиском, але робимо все можливе, щоб вода таки подавалася жителям. Через низьку напругу котельні, які вже подавали теплопостачання в Харкові та Чугуєві, після стабілізації одразу відновлять роботи", - розповів Синєгубов.

Він додав, що енергетики та комунальні служби Харківщини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, води та тепла. 

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 8.00 РФ завдала ракетних ударів по Харківщині. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. 

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