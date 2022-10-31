Зеленський і Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

У документ прописано пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу на вступ до НАТО.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У документі прописано пріоритетні напрями співпраці між обома державами в межах стратегічного курсу на вступ до НАТО. Тут висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також підтверджено відданість політиці "відкритих дверей" Альянсу.

У декларації Чехія задокументувала свій намір продовжити надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні. Також держава підтримує перспективи набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

За словами Зеленського, це перший документ, який підписала Україна, щоб прискорити євроатлантичну інтеграцію.

Президент України додав, що так ж декларації планують підписати і з іншими країнами-членами Альянсу.

Нагадаємо, 31 жовтня Петр Фіала приїхав із візитом до Києва у момент ракетного обстрілу з боку Росії.

Зеленський нагородив прем’єр-міністра Чехії орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня.