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Кирило Тимошенко пообіцяв більше не їздити на Chevrolet Tahoe

“Автомобіль використовувався як службове авто”.

Кирило Тимошенко пообіцяв більше не їздити на Chevrolet Tahoe
Фото: Bihus.Info

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не буде користуватися автомобілем Chevrolet Tahoe і просить передати машину в один з прифронтових регіонів.

Про це Тимошенко повідомив у Telegram.

Тимошенко також він пообіцяв передати на потреби ЗСУ три пікапи.

“Щодо Chevrolet Tahoe. Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного управління справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду”, – поінформував він.

 

Тимошенко додав, що звернувся до ДУС щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях.

“Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями”, – написав заступник керівника ОП.

Крім того, він анонсував передачу особисто трьох пікапів для потреб армії.

Нагадаємо, в сюжеті Bihus.Info йдеться про те, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей. 

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