Заяви Путіна - це маніфест ненависті до свободи і демократії, до всього Західного світу, - Порошенко

Експрезидент Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що у своєму виступі на Валдаї Путін не сказав нічого нового, лише вкотре підтвердив, що він воює не лише проти України, а й проти всього Західного світу. Про це повідомляє пресслужба «Європейської Солідарності».

За словами Порошенка, Путін продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – він воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним Західним світом.

«Це – маніфест ненависті до Заходу, до свободи і до демократії. І незважаючи на те, що він зараз нібито збавив «температуру» виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право Росії на свою культуру, на свою історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, шо у ситуації, коли Путін хоче нас убити, а ми хочемо жити у своїй країні, важко знайти компроміс.

«Рекомендації з цього приводу можуть бути лише такі. Перший заклик до всіх ваших глядачів, заклик до всіх французів, до всіх європейців, заклик до світу: не вірте Путіну. Ніколи Птін не казав і не каже правду. І заклик номер два: не бійтесь Путіна. Беріть приклад з України. Якби ми боялися Путіна, Путін би захопив Україну протягом тижня», – зауважив Порошенко.

За його словами, «є перші ознаки того, що Путін втрачає віру в свої сценарії».

«Ви не знайдете в світі жодної іншої нації, яка б так хотіла миру, як українці. Але для цього Путін має забрати свої війська, своїх мародерів, своїх терористів, своїх вбивць і своїх злочинців з української землі, залишити наш народ і нашу країну в спокої», – зазначив Порошенко.