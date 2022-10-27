Риторика Путіна свідчить про те, що він зберігає максималістські цілі щодо війни, – ISW

Він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

Риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що Україна “втратила суверенітет” на зустрічі з силовиками СНД 26 жовтня.

Президент РФ каже, що “США використовують Україну як “таран” проти Росії, регіонального угруповання РФ та Білорусі, ОДКБ та СНД.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін посилив цей наратив, заявивши, що “Україна втратила здатність існувати як держава”, “Україна окупована НАТО” і “стала колонією США”.

“Такі заяви несумісні з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про вирішення конфлікту, який розпочала Росія. Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни режиму в Києві, що вплине на постійну переорієнтацію України від Заходу та під контроль Росії”, – йдеться у звіті.

Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він незаконну анексував, не кажучи вже про райони, які фактично контролюють його сили.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що Путін може розчарувати одразу кілька конкуруючих груп у Росії. Йдеться про крайніх націоналістів, які згуртувалися навколо ідеї повної перемоги в Україні, чого він не може досягти, і ключових елементів його режиму, які хочуть могутньої Росії з егоїстичних та ідеологічних міркувань.