На розв’язці на Чернігівській площі у Києві частково обмежать рух із 27 до 30 жовтня.

Про це повідомляє комунальна корпорація “Київавтодор”.

На перетині вулиць Миропільської і Г. Хоткевича та проспекту Броварського виконають поточний ремонт покриття.

“Зокрема, дорожники працюватимуть на з’їзді з вул. Г. Хоткевича на просп. Броварський у напрямку виїзду з міста, а також на виїзд із просп. Броварського на шляхопровід у напрямку пл. Дарницької”, – йдеться у повідомленні.

Рух під час ремонту буде частково обмежено.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.