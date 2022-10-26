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У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов", - "Янголи Азову"

Сьогодні було знято полотно з першої таблички з новою назвою вулиці.

У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов", - "Янголи Азову"
Фото: скрин відео

Сьогодні на Київській Оболоні була відкрита перша табличка з новою назвою вулиці Героїв полку "Азов". Раніше ця вулиця називалась на честь радянського маршала Малиновського.

Про це повідомила патронатна служба "Янголи Азову" у Telegram.

"У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов". Сьогодні було знято полотно з першої таблички з новою назвою вулиці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив перший командир "Азову" Андрій Білецький, ця присвята стосується в першу чергу тих героїв, які загинули захищаючи нашу країну та тих, хто знаходяться у ворожому полоні.

Нагадаємо, нову назву вулиці обрали українці під час голосування, за результатами якого варіант перейменування "Героїв полку Азов" набрав найбільше голосів.

Раніше повідомлялось, що у столиці перейменовано понад сто об’єктів, назви яких пов’язані з РФ. Вулицю Маршала Малиновського у Києві перейменували на честь полку "Азов".

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