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Українці просуваються в Херсонській області, але росіяни окопаються там для захисту, – генерал Пентагону

За оцінкою США, сили оборони України мають певні успіхи. 

Українці просуваються в Херсонській області, але росіяни окопаються там для захисту, – генерал Пентагону
Фото: defense.gov

Українці просуваються найпівнічнішою лінією по Херсонській області. Однак росіяни, схоже, окопуються там для оборони.

Про це на брифінгу в міністерстві оборони США повідомив бригадний генерал Пат Райдер. Він зазначив журналістам, що з приводу коментарів стосовно просування сил оброни варто звертатися до України.

"Ми продовжуємо спостерігати, як українці просуваються на північну вісь свого тривісного підходу, досягаючи певних успіхів щодо цього. Але, як ви наголошуєте, росіяни, схоже, окопаються, щоб захистити цей регіон", – повідомив він. 

Нагадаємо, нещодавно в населеному пункті Каїри Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.

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