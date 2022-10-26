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США зараз не бачать ознак підготовки Росією до застосування ядерної чи брудної бомби

Але продовжують за цим уважно стежити. 

США зараз не бачать ознак підготовки Росією до застосування ядерної чи брудної бомби
Президент рф
Фото: EPA/UPG

Зараз США не бачать ознак підготовки Росією застосування ядерної чи брудної бомби. Штати також вважають, що звинувачення Москви на адресу України стосовно підготовки удару брудною бомбою є хибними.

Про це на брифінгу в Пентагоні повідомив бригадний генерал Пат Райдер. Він додав, що міністерство оборони США продовжить зосереджуватися на допомозі Україні.

"На даних час ми не бачили жодних ознак того, що Росія ухвалила рішення чи має намір застосувати ядерне озброєння чи брудну бомбу, але – знову таки – ми будемо уважно стежити за цим. І, звісно, як уже говорили інші, наслідки для Росії будуть, незалежно від того, застосує вона ядерну чи брудну бомбу", – сказав він. 

Дезінформацію про те, що Україна нібито готується завдати удару так званою брудною бомбою – неядерним озброєнням, що містить ядерні часточки – почав поширювати російський міністр оборони Сергій Шойгу. Він став обдзвонювати західних колег і звинувачувати українців у підготовці удару.

Україна категорично відкидає звинувачення росіян. США офіційно повідомляли, що Київ не готує жодних подібних ударів. 

На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, заявами про брудну бомбу Москва намагається заблокувати постачання українцям озброєння від союзників. 

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