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Зеленський просив Штайнмаєра сприяти визнанню Голодомору геноцидом, – ОП

Цього та наступного року – 90-ті роковини цієї трагедії.

Зеленський просив Штайнмаєра сприяти визнанню Голодомору геноцидом, – ОП
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві просив його посприяти тому, щоб Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Про це йдеться в опублікованій Офісом президента заяві.

"Глава Української держави також звернувся до президента Німеччини з проханням сприяти визнанню Бундестагом Голодомору геноцидом українського народу, що, на думку Володимира Зеленського, є особливо важливим цього року", – відзначено в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Дмитро Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом до 90-х роковин цих подій. Він також окремо зазначив, що розраховує на визнання Бундестагом того факту, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українців. Раніше МЗС Німеччини виступало проти цього рішення.

У квітні цього року палата депутатів чеського парламенту одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Тепер це рішення має підтримати інша палата чеського парламенту.

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