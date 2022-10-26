Оприлюднено спільне звернення президентів України та Німеччини Володимира Зеленського та Франка-Вальтера Штайнмаєра.

“Німці та українці стоять пліч-о-пліч! Нас пов’язують спільні європейські цінності – свобода та демократія – і глибоке почуття солідарності в цей час війни, спричиненої жорстокою та незаконною агресією Росії проти України. Муніципальні партнерства перебувають у центрі нашої двосторонньої співпраці та є невід’ємною частиною динамічної Європи громадянського суспільства, належного управління та місцевої демократії”, – зазначили президент.

Вони підкреслили, що після закінчення Другої світової війни муніципальні партнерства допомогли об’єднати розділену Європу та сприяли мирній співпраці. “У той час як Росія повернула війну на наш континент, муніципальні партнерства запрацювали з новою силою: німецькі міста продемонстрували величезну солідарність, надаючи прихисток українцям, які рятуються від жорстокої агресії Росії, муніципальні партнерства стали міцною ланкою доправлення допомоги та предметів першої необхідності, надають консультативну підтримку та обмінюються досвідом, і вони вже почали робити свій внесок в економічне відновлення та відбудову України”, – йдеться у зверненні.

Президенти України та Німеччини з приємністю відзначили значний потенціал муніципальних партнерств, що існують, і закликали ще більше міст Німеччини та України об’єднуватися у нових партнерських відносинах.

“Муніципальні партнерства є міцним каналом прояву солідарності перед лицем війни, закладають основу для об’єднаного майбутнього та надсилають чіткий сигнал Москві: ваша війна нас не роз’єднає, вона нас зблизить – як німців і українців, як європейців! Щоб надати нашому зверненню помітну та тривалу підтримку, ми, президенти України та Німеччини, беремо Українсько-німецьку мережу муніципалітетів під свій патронат. Ми заохочуємо органи місцевого самоврядування та лідерів громадянського суспільства приєднатися до мережі й налагодити співпрацю одне з одним для створення нових партнерств”, – додали очільники країн.

Окрім того, зазначено, що президент Штайнмаєр користується нагодою свого візиту до Чернігівської області з тим, щоб взяти на себе символічний патронат над різноманітними зусиллями Німеччини з розвитку та реконструкції регіону.

Нагадаємо, Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додаткових систем РСЗВ та артилерії.

25 жовтня президент Німеччини вперше після повномасштабного російського вторгнення прибув в Україну.