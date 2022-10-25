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Штайнмаєр через повітряну тривогу провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині

Президент Німеччини приїжджав обговорити допомогу Корюківці у зимовий період.

Штайнмаєр через повітряну тривогу провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині
Штайнмаєр в укритті
Фото: Rebecca Barth / Twitter

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні відвідав Чернігівську область, де його застала повітряна тривога.

Про це повідомило видання Spiegel.

Зазначається, що Штайнмаєр потягом дістався Чернігова, а потім поїхав автомобілем у районний центр - Корюківку. У березні 1943 року угорські війська, які воювали на боці фашистської Німеччини, за два дні знищили практично всіх жителів Корюківки. Це масове вбивство називають Корюківською трагедією. Минулого року Штайнмаєр уже був у Корюківці, і відтоді підтримував зв'язок із мером міста.

Сьогодні президент Німеччини приїжджав обговорити допомогу Корюківці у зимовий період.

Коли Штайнмаєр спілкувався з журналістами, оголосили повітряну тривогу. Вінбув змушений вирушити в укриття і, як пише Spiegel, "розмову із мирним населенням довелося вести у бомбосховищі".

Повітряна тривога тривала близько двох годин.

Нагадаємо, сьогодні вперше після повномасштабного російського вторгнення в Україну прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський подякував Штайнмаєру за першу систему ППО IRIS. Тожі ж повідомлялося про заплановану поїздку, однак, її скасували з міркувань безпеки.

У квітні Штайнмаєр також говорив, що хотів приїхати з візитом до Києва, але влада України нібито висловилася проти. Серед причин називали тісні зв’язки німецького політика з Росією.

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