Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні відвідав Чернігівську область, де його застала повітряна тривога.

Про це повідомило видання Spiegel.

Зазначається, що Штайнмаєр потягом дістався Чернігова, а потім поїхав автомобілем у районний центр - Корюківку. У березні 1943 року угорські війська, які воювали на боці фашистської Німеччини, за два дні знищили практично всіх жителів Корюківки. Це масове вбивство називають Корюківською трагедією. Минулого року Штайнмаєр уже був у Корюківці, і відтоді підтримував зв'язок із мером міста.

Сьогодні президент Німеччини приїжджав обговорити допомогу Корюківці у зимовий період.

Коли Штайнмаєр спілкувався з журналістами, оголосили повітряну тривогу. Вінбув змушений вирушити в укриття і, як пише Spiegel, "розмову із мирним населенням довелося вести у бомбосховищі".

Повітряна тривога тривала близько двох годин.

Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO — Vassili Golod (@VassiliGolod) October 25, 2022

Нагадаємо, сьогодні вперше після повномасштабного російського вторгнення в Україну прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський подякував Штайнмаєру за першу систему ППО IRIS. Тожі ж повідомлялося про заплановану поїздку, однак, її скасували з міркувань безпеки.

У квітні Штайнмаєр також говорив, що хотів приїхати з візитом до Києва, але влада України нібито висловилася проти. Серед причин називали тісні зв’язки німецького політика з Росією.