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На Херсонщині росіяни розстріляли авто з дітьми, є жертви, - Янушевич

Загарбники відкрили вогонь з автоматів, батько і 14-річний син загинули, а 5-річна донька перенесла ампутацію пальця.

На Херсонщині росіяни розстріляли авто з дітьми, є жертви, - Янушевич
Фото: vgoru.org

Учора росіяни відкрили вогонь з автоматів по автомобілі, в якому перебували діти.

Про трагедію розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, родина їхала додому, як натрапила на ворожий блок-пост.

"Вчора ввечері чоловік віз на власному авто сина та доньку з Олешок до села Саги. На одному із російських блок-постів окупанти відкрили вогонь по автівці з дітьми. 14-річний хлопець загинув на місці, а його 37-річний батько помер на операційному столі. Вижила тільки 5-річна донечка. Дівчинці довелося ампутувати палець кисті", - повідомив Янушевич.

Очільник ОВА додав, що у цьому злочині російські пропагандисти "вже встигли звинуватити якусь міфічну "українську ДРГ". 

"Але всім зрозуміло, що вогонь відкрили росіяни. Саме російські загарбники вбили невинних людей, залишивши маленьку дівчинку без батька та братика", - наголосив Янушевич.

Нагадаємо, нещодавно знайшли тіло 25-ої жертви розстрілу цивільної автоколони на Харківщині.

Раніше СБУ ідентифікувала російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля.

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