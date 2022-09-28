СБУ ідентифікувала російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля

На початку вторгнення вони розстріляли 10 цивільних автомобілів із мирними жителями під час спроби їхньої евакуації.

Упродовж стабілізаційних заходів у звільнених районах Київщини Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох загарбників, які вчиняли воєнні злочини на території регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища, коли потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва", – йдеться у повідомленні.

У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.

За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецьк, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю.

Повідомляється, що не виконавши завдання Кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.

Встановлено, що злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування Росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти.

Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено дев'ять слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Нагадаємо, СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. З березня він керує окупантами Росгвардії у Херсоні.