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Росія обстріляла центр Гуляйполя: пошкоджено історичну памʼятку

Дані про потерпілих уточнюються. 

Фото: Олександр Старух/ Запорізька ОДА

Вранці Росія завдала удару по Гуляйполю Запорізької області. У центр міста влучили три ракети С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух у телеграмі

"Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", – зазначив він. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Старух додав, що окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде.

Фото: Олександр Старух/ Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/ Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/ Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/ Запорізька ОДА

Удару по Гуляйполю і прилеглих селах було завдано і на початку вересня. 

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