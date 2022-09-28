Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала посилити санкції і надати танки, бойові літаки і далекобійну артилерію

У МЗС наголосили, що Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами і продовжить звільняти тимчасово окуповані території.

Україна закликала ЄС, НАТО та "Групу семи" негайно суттєво підвищити тиск на Росію, включно з новими жорсткими санкціями. Держава також закликала збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

"Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії. Ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна і міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними", – наголосили в МЗС.

Усі громадяни України, які взяли участь в організації псевдореферендумів разом із російськими окупантами, понесуть справедливе покарання згідно з нормами Кримінального кодексу України. Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

"Як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території. Україна ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ, а спроби Москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку", – додали в Міністерстві.

Україна розцінює проведення фіктивних референдумів як демонстрацію того, що всі сигнали Росії про готовність до переговорів є тільки операцією прикриття збройної агресії та спроб утриматись на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, псевдореферендуми окупанти проводили з 23 до 27 вересня. Їх фіктивні результати були оформлені ще на початку цього місяця.