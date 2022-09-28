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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено п’ятеро людей, у важкому стані 16-річна дівчина

Інформація уточнюється. 

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено п’ятеро людей, у важкому стані 16-річна дівчина
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Учора близько 21:00 ворог обстріляв Холодногірський район Харкова, попередньо – ракетами ЗРК С-300. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. Поки що інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп’янського району.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовані п’ятеро людей. У Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 1547 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

 

Нагадаємо, вчора Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення міста Куп’янськ-Вузловий. 

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