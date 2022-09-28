Помер почесний президент Національної академії правових наук України, один із авторів проєкту Конституції Василь Тацій

Вночі 28 вересня у віці 82 років помер Герой України, почесний ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій.

Про це в телеграмі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міськради. Людина, до думки якої дослухалися президенти України і премʼєр-міністри", – написав він.

Терехов пообіцяв, що місто найближчими днями зробить усе, щоб гідно провести його в останню путь.

"В.Я. Тацій − визнаний організатор вищої юридичної освіти в Україні. Очолюючи з 1987 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, він зробив значний внесок в організацію його діяльності, в створення потужного науково-педагогічного колективу, належних умов для проведення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, забезпечення високої якості підготовки, гармонійного й культурного розвитку майбутніх фахівців, фінансової стабільності вишу, розбудови його матеріальної бази, розвитку міжнародних зв’язків. Значним є його внесок в оновлення усієї системи юридичної освіти України, в удосконалення її змісту, впровадження передових методів навчання, поглиблення інтеграції освіти, науки і юридичної практики", – йдеться на сайті університету ім. Ярослава Мудрого.

Там додали, що як член Конституційної комісії Тацій брав участь у розробці проєкту Конституції України 1996 р.

Василь Тацій – український учений-правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України, академік НАН Україн, почесний ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Герой України, повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого. Останніми роками був радником ректора.