Кабмін виділив 70 млн грн на відбудову ТЕЦ-3 Харкова

Це дасть можливість відновити теплопостачання і забезпечити своєчасний початок та стабільний опалювальний період.

Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду держбюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої від російських обстрілів ТЕЦ-3 Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

За словами очільника міністерства Олексія Чернишова, це дасть можливість відновити теплопостачання і забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього опалювального сезону.

В Мінгромад зазначили, що внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів ТЕЦ-3 отримала значні пошкодження: зруйновані будівля котлотурбінного цеху й енергетичне обладнання, пошкоджені парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції.

Щоб відбудувати ТЕЦ-3, розробили план ремонтно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, нещодавно для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.