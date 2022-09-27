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Кабмін виділив 70 млн грн на відбудову ТЕЦ-3 Харкова

Це дасть можливість відновити теплопостачання і забезпечити своєчасний початок та стабільний опалювальний період.

Кабмін виділив 70 млн грн на відбудову ТЕЦ-3 Харкова
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду держбюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої від російських обстрілів ТЕЦ-3 Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

За словами очільника міністерства Олексія Чернишова, це дасть можливість відновити теплопостачання і забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього  опалювального сезону.

В Мінгромад зазначили, що внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів ТЕЦ-3 отримала значні пошкодження: зруйновані будівля котлотурбінного цеху й енергетичне обладнання, пошкоджені парові котли, виведено з ладу  електричне обладнання трансформаторної підстанції.

Щоб відбудувати ТЕЦ-3, розробили план ремонтно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, нещодавно для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.

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