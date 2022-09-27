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Естонія готова інвестувати у відновлення енергетичної інфраструктури України

У Міністерстві енергетики пройшла зустріч естонськими колегами.

Естонія готова інвестувати у відновлення енергетичної інфраструктури України

У Міністерстві енергетики України пройшла зустріч з делегацією Естонії на чолі з Міністром економіки та інфраструктури країни Ріїною Сіккут. Про це повідомила пресслужба міністерства.

З українського боку участь у зустрічі взяв Міністр енергетики Герман Галущенко, а також заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков та заступник Міністра Микола Колісник.

На зустрічі обговорювалася підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах ведення війни, а також світової енергетичної кризи, спровокованої росією. Сторони приділили особливу увагу питанню накопичення енергоносіїв для сталої роботи енергосистеми.

Галущенко проінформував колег про пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок регулярних російських військових атак.

Він зазначив, що наразі підготовлено багато потенційних інвестиційних проектів для відновлення та відбудови енергетичного сектору, включаючи атомну та зелену енергетику, інші новітні напрями.

Члени естонської делегації підкреслили свою зацікавленість інвестувати у проекти з відновлення енергетичного сектору України.

На зустрічі також обговорювалися питання роботи електроенергетичних ринків та потенціалу для нарощування експорту української електроенергії до європейських країн.

Нагадаємо, для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів України Естонія надасть модульні госпіталі. Також країна долучиться до розвитку системи реабілітації. 

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