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Євро і британський фунт значно впали відносно долара

Падіння фунта встановило рекорд. 

Євро і британський фунт значно впали відносно долара
Фото: EPA/UPG

Британський фунт побив рекорд падіння відносно американського долара. Падіння перевищило 4% і склало $1,035 у понеділок, пише CNN.

Зниження відбулося на початку торгів Азії та Австралії. У пʼятницю падіння склало 2,6%. Аналітики не виключають, що найближчими місяцями фунт і долар можуть зрівнятися. 

Падіння валют почалося після оголошення міністром фінансів найбільшого зниження податків за останні 50 років у Сполученому Королівстві. Зниження податків буде проводитися за рахунок збільшення позик, пише "Економічна правда".

Reuters додає, що впало також і євро – до 20-річного мінімуму. Це відбулося через занепокоєння щодо рецесії, викликаної енергетичною кризою на тлі війни в Україні. 

За даними Мінфіну, середній курс долара в Україні сьогодні становить 41,5 грн і 42,7 грн, а євро – 20,25 грн і 41,5 грн. 

Офіційний курс долара в Україні сьогодні становить 36,5 грн, а євро – 35,6 грн. Фунта стерлінгів – 40,42 грн.

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