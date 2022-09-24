У вересні до держбюджету від міжнародних партнерів надійшло 56 млрд гривень

За три тижні вересня до державного бюджету від зовнішніх партнерів надійшло 56 млрд гривень у вигляді кредитів та грантів.

Про це повідомив у Telegram член фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

“На цьому тижні гранти та кредити від зовнішніх партнерів у фінансуванні нашого бюджету з початку війни перевищили 600 млрд гривень. Єдине що поки саме за вересень прийшло тільки 56 млрд гривень”, – повідомив депутат.

Нагадаємо, фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів. За офіційним курсом це становить 172 млрд гривень.