Україна просить Австралію допомогти з відновленням енергетичної інфраструктури, пошкодженої обстрілами Росії

Україна просить Австралію взяти участь у відновленні енергетичної інфраструктури, яку регулярно обстрілює Росія.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Про участь у відбудові нашої держави йшлося під час двосторонньої зустрічі у США міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром з питань зміни клімату та енергетики Австралії Крісом Боуеном.

Також сторони обговорили конкретні кроки для протидії російській агресії та енергетичному шантажу РФ.

Галущенко подякував австралійському колезі за підтримку України, яку Австралія надає на політичному, військовому та енергетичному рівнях.

"Особливо цінною є допомога енергоносіями для сталого проходження осінньо-зимового періоду. Отримані від Австралії тони кам’яного вугілля допоможуть зігрівати оселі українців цієї надскладної зими", - підкреслив український міністр.

Нагадаємо, на початку серпня перші 39 вагонів з вугіллям марки Г з Австралії прибули на українську ТЕС, яка належить до ПАТ "Центренерго".

Уряд Австралії оголосив про скасування на 12 місяців мит на імпорт низки товарів з України. Зміни набули чинності з 5 липня.