Рада заслухала представлення Бюджету на 2023 рік

Верховна Рада заслухала міністра фінансів Сергія Марченка, який представив проєкт Держбюджету на 2023 рік. Депутати "взяли до відома" проєкт, який планують ухвалити в цілому за скороченою процедурою до кінця жовтня.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Це перша стадія (представлення проєкту Мінфіном), яка відбувається без голосування у Верховній Раді. Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції, правки. Далі у перший тиждень жовтня має відбутися голосування у першому читанні", – пояснив він.

Уряд взяв "помірно-консервативний сценарій" щодо ВВП як основний для бюджетного процесу. Цей сценарій був складений 31 серпня цього року:

номінальний ВВП у 2023 році прогнозують 6399 млрд грн (з реальним зростанням +4,6%);

інфляція (грудень до грудня 2023) – 30%;

індекс цін виробників промпродукції (грудень до грудня) – 35,7%;

середня заробітна плата – 18 508 грн;

рівень безробіття – 28,2%;

сальдо торговельного балансу – мінус 14 248 млн доларів;

експорт товарів і послуг — 62 364 млн доларів (зростання на +9,1%);

імпорт товарів та послуг — 76 612 млн доларів (зміна на +1%).

Обмінний курс:

середній за період – 42,2 грн/долар;

на кінець періоду – 50 грн/долар.

"Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами планується також по скороченій процедурі пройти й підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня", – прогнозує Железняк.

Нагадаємо, Кабмін заклав у проєкті держбюджету на 2023 рік прогноз офіційного курсу національної валюти на рівні 42 грн за долар США. Однак чиновники визнають, що наприкінці наступного року курс може становити 49 грн за долар.

При цьому інфляція, тобто рівень зростання цін, цього року сягне трохи більше 30%, наступного – 25–30%. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2023: що буде з курсом гривні та інфляцією?".