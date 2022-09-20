Україна просить світ зупинити тероризм Росії в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, – ВРУ

Документ також доручає голові ВР звернутися до президента щодо необхідності підготовки та затвердження Стратегії морської безпеки України.

Парламентарі на пленарному засіданні 20 вересня прийняли Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про агресію Російської Федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці".

За постанову проголосували 329 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Верховна Рада України звернулася до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо засудження агресії РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.

"Надання допомоги Україні як жертві агресії у реалізації невід’ємного права на самооборону, а також вжиття ефективних колективних заходів для усунення загрози миру і приборкування актів агресії РФ в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, зокрема проведення операцій із забезпечення свободи судноплавства», – йдеться у пояснювальній записці.

У постанові нагадують, що Україна – це морська і річкова держава. Вихід до моря є основою економічного розвитку та має критичне значення для забезпечення національної безпеки України. Морськими шляхами здійснюються близько 70% українського експорту України, що приносить 60% валютного доходу.

"З 24 лютого 2022 року РФ почала блокувати та мінувати українські порти, обстрілювати комерційні судна і портову інфраструктуру. Держава-агресор цілеспрямовано знищує ракетами зернові та паливні сховища, лабораторії, залізничну інфраструктуру та нафтопереробні заводи. Ми як народні депутати України разом з ООН, іншими міжнародними організаціями й партнерами повинні шукати рішення, як повністю деблокувати порти, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи та голоду у світі. Це вимагає визнання дій, вчинених РФ, такими, що загрожують як Україні, так і цілому світу, а також звернення за допомогою до світової спільноти", – заявили парламентарі.

Окрім цього, документ містить доручення голові Верховної Ради України звернутися до президента України щодо необхідності підготовки та затвердження Стратегії морської безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно корабель ВМС Румунії натрапив на міну, що дрейфувала в Чорному морі. Судно попередили про міну, що дрейфувала приблизно в 25 морських милях на північний схід від румунського чорноморського порту "Констанца", але знешкодити до початку шторму не змогли.