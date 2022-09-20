Військовослужбовців з трьома та більше дітьми віком до 18 років звільнять від служби на час воєнного стану

У результаті уточнення додано нову категорію сімейних обставин для звільнення від військової служби під час воєнного стану.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 20 вересня прийняла Закон про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Закон в цілому підтримав 331 нардеп, передає кореспондент LB.ua.

Автори закону, народні депутати: Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Сергій Рахманін ("Голос") та Роман Костенко ("Голос"), нагадали, що у перші дні повномасштабного вторгнення багатьом багатодітним чоловікам прийшли повістки з військкоматів. Але чіткого роз’яснення щодо того, що вони не підлягають призову, а можуть іти до армії лише за власним бажанням, не було.

"У зв’язку з цим багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Після багатьох звернень на гарячу лінію Міністерства оборони України щодо незаконної мобілізації ці чоловіки писали рапорти на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, посилаючись на Постанову КМУ №413 від 12 червня 2013 року. Їм було відмовлено згідно зі ст. 26 Закону України про звільнення з військової служби", – наголошують автори у пояснювальній записці.

Абз. 4 ч.1 ст. 23 базового Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить норму про те, що відстрочка надається від призову на військову службу під час мобілізації деяким особам, а саме: «Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зокрема: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років".

Однак у пп. «г» п. 1 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" написано: "Під час дії особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану)".

"Тобто ці особи можуть призиватись за власним бажанням, але на практиці їх могли призвати й без бажання, або якщо людина свідомо не повідомила, або не знала що не підлягає мобілізації… Станом на початок мобілізації було масово порушене право багатодітних батьків нести військову службу за власним бажанням і тільки за місцем проживання, та за наслідками цього порушення ненадання державою права батькам, які є багатодітними, права звільнятися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану", – додають у записці до Закону.

Тому виникла необхідність "внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», ст. 26, ч. 4, п. 2, пп. «г». Зокрема, додається категорія сімейних обставин для звільнення від військової служби під час воєнного стану – це наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років", – роз’яснюють у Законі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що чоловіки в Україні переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.