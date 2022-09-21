Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
ГоловнаПраво

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке під виглядом правоохоронців грабувало харків’ян

До складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке під виглядом правоохоронців грабувало харків’ян
Фото: СБУ

У Харкові злочинці вчиняли збройні "нальоти" на оселі громадян та "вибивали" з них гроші й інші цінні речі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи. Для приховування злочинної діяльності учасники угруповання діяли під виглядом правоохоронців.

Повідомляється, що до складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

"Співробітники СБУ затримали п’ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення розбійного нападу, ще двох – при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук", – йдеться у повідомленні.

Крім того, оперативники служби вилучили у зловмисників великий арсенал бойових засобів ураження.

Затриманим і розшукуваному повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а одному зі зловмисників, який є неповнолітнім – домашній арешт. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також