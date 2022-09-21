СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке під виглядом правоохоронців грабувало харків’ян

До складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

У Харкові злочинці вчиняли збройні "нальоти" на оселі громадян та "вибивали" з них гроші й інші цінні речі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи. Для приховування злочинної діяльності учасники угруповання діяли під виглядом правоохоронців.

Повідомляється, що до складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

"Співробітники СБУ затримали п’ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення розбійного нападу, ще двох – при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук", – йдеться у повідомленні.

Крім того, оперативники служби вилучили у зловмисників великий арсенал бойових засобів ураження.

Затриманим і розшукуваному повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а одному зі зловмисників, який є неповнолітнім – домашній арешт. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців.