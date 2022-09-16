​Захопили базу на Трухановому острові: голову профспілок Києва підозрюють у завданні збитків державі на 700 млн гривень

На захопленій території зловмисники планували побудувати зону відпочинку з банями, ресторанами та котеджами.

Голова Київської міської ради профспілок і приватний нотаріус підозрюються у привласненні спортивної бази та землі на Трухановому острові, що завдало державі збитків на понад 700 млн гривень.

Про це повідомляє сайт Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру голові Київської міської ради профспілок та приватному нотаріусу за фактами привласнення державного майна та особливо цінних земель, а також використання при цьому підроблених документів", – ідеться в повідомленні.

Слідство зазначає, що група осіб, до складу якої входили голова Київської міської ради профспілок, приватний нотаріус та керівники комерційних структур, розробила й реалізувала схему незаконного відчуження та привласнення майна й земель рекреаційної зони на території Труханового острова навпроти історичного центру столиці.

Встановлено, що, використовуючи підроблені документи, учасники групи здійснили незаконну перереєстрацію об’єктів нерухомості, які перебували в державній та комунальній власності, а саме майно спортивної бази "Зенит". Також зловмисники самовільно захопили земельну ділянку площею майже шість гектарів на Трухановому острові.

На захопленій території замість загальнодоступного для жителів Києва місця відпочинку й унікального спортивно-інфраструктурного об’єкту ділки планували організувати зону відпочинку із банями, ресторанами та котеджами.

Ринкова вартість об’єктів нерухомості й земельної ділянки на момент вчинення злочинних дій становила понад 700 млн гривень.

Майно та земля, які стали предметом злочинних дій арештовані, а незаконні реєстраційні дії скасовані. На цей час законні інтереси держави та громади поновлені, об’єкт повернуто до державної власності.

За результатами досудового розслідування голові міської ради профспілок, який є організатором протиправної схеми, та приватному нотаріусу оголошені підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів та притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у протиправній схемі.

Нагадаємо, арештовано майно експосадовця та його наближеної особи, причетних до ведення бізнесу в окупованому Криму.