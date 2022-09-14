Ексголові Укрексімбанку за наказ відібрати камери в журналістів "Схем" суд призначив 3400 грн штрафу

Ексголову Укрексімбанку Євгена Мецгера визнали винним у незаконному вилученні матеріалів знімальної групи "Схем". Однак призначили йому найменше з усіх передбачених статтею покарань – штраф у 200 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 3400 грн.

Голосіївський райсуд Києва не позбавив його права займати певні посади, повідомила у фейсбуці журналістка Наталя Седлецька.

"Саме таке покарання (найслабше з можливих за цією статтею) просило державне обвинувачення, тобто прокуратура. Також суд визнав винними ще двох фігурантів справи – Ігоря Тельбізова (колишній директор департаменту банківської безпеки «Укрексіму») та Олега Осіпова (начальника управління внутрішньої безпеки установи). У них дві статті УКК – така ж як у Мецгера та стаття 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному", – повідомила вона.

Мецгер обвинувачувався за ст. 171 Кримінального кодексу – "Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища".

5 жовтня Радіо Свобода заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв’ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного, і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів Радіо Свобода, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. 11 жовтня він написав заяву про звільнення, того ж дня його звільнила наглядова рада.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019-го увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона – подруга Олени Кравець зі студії "Квартал 95".