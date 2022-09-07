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​ДБР припинило роботу фабрики з виробництва контрафактних цигарок у Дніпрі

ЇЇ "кришували" чиновники та правоохоронці.

​ДБР припинило роботу фабрики з виробництва контрафактних цигарок у Дніпрі
Фото: РБК

Працівники ДБР у Дніпрі припинили діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Зазначене "підприємство" було виявлено в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів", - йдеться у повідомленні.

Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення "на папері" було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету.

Виробничі потужності випускали "підробки" всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала чотири тисячі сигарет на хвилину.

Криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся в країни ЄС.

"У ході проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях працівниками Державного бюро розслідувань виявлено і вилучено печатки та документацію щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп’ютерну техніку, готівкові кошти в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 172 тис. євро, 140 тис. доларів США, біля 500 тис. грн, а також готову до відправлення партію у 60 тисяч пачок цигарок", - повідомили у бюро.

Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України) та ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, ДБР також розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємств під прикриттям націоналізації російської власності.

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