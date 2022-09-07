У Запоріжжі поліцейські затримали угруповання шахраїв, які ошукали громадян на 600 000 гривень.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, до складу злочинної групи входило шість місцевих мешканців. Вони налагодили діяльність “кол-центрів” та безпосередньо виконували роль так званих операторів.

Фігуранти телефонували громадянам та представлялися співробітниками виконавчої служби судових установ. Використовуючи психологічні прийоми, пропонували їм отримати грошові компенсації за результатами розгляду проваджень в судових інстанціях, в яких вони були потерпілими.

“Проте для цього громадянам необхідно було зробити певні внески. Не відчуваючи небезпеки від таких “чуйних” працівників установ і бажаючи якнайшвидше отримати обіцяну компенсацію, люди потрапляли в “чергову пастку” шахраїв”, – йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування поліцейські отримали докази причетності учасників злочинної групи до заволодіння коштами шістьох громадян на загальну суму понад 600 000 гривень.

Окрім того, за попередніми даними, вони можуть бути причетні до щонайменше 20 фактів шахрайського заволодіння коштами громадян на суму понад 5 млн грн.

5 вересня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох учасників злочинної групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцями знаходження «кол-центрів», мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях.

Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, “чорнові” записи, “інструкції” щодо спілкування з потерпілими, автомобілі.

Наразі затриманим повідомлено підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

За скоєне, фігурантам може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько десяти військових та волонтерів.