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Верховний Суд остаточно заборонив діяльність партії Шарія в Україні

Касаційний адмінсуд відхилив апеляційну скаргу проросійської політсили.

Верховний Суд остаточно заборонив діяльність партії Шарія в Україні
Фото: Макс Требухов

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "Партія Шарія", і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

Зазначається, що таке рішення суд ухвалив сьогодні в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу президента і рішення РНБО.

Причинами для заборони партії стали матеріали про причетність її лідера Анатолія Шарія та провідних функціонерів до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні; поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України; підриву державної безпеки; пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії Росії.

У СБУ нагадали, що в травні Шарія затримали в Іспанії, а в Україні його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу: ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції Шарія до України.

"На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення російських структур", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Партію Шарія та Ліву опозицію. Це друге спроба заборонити цей проросійський проєкт і вона стала результативною. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Заборона Партії Шарія: як боролися із проросійським проєктом".

У березні РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших проросійських політсил.

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