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Суд заборонив ще дві політсили - "Партію Шарія" і "Ліву опозицію"

Розгляд справи щодо ОПЗЖ перенесли на 20 червня. 

Суд заборонив ще дві політсили - "Партію Шарія" і "Ліву опозицію"

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив сьогодні Партію Шарія та Ліву опозицію.

Про це повідомили на сайті руху Чесно.

Традиційно майно партій мають передати на користь держави. Та рішення львівського суду політсили можуть ще оскаржити у Верховному Суді.

Журналістів та громадських активістів на засідання знову не допустили, не називаючи причин. 

"Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо — журналістів не допустили на засідання, хоча вчора головуюча в іншій справі дозволила нам бути присутніми. Про заборону партії ми дізналися зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду. За словами представниці Мін’юсту, представники партії мали бути на засіданні через відеозв’язок, але так і не з'явилися", - розповів аналітик з партійних фінансів руху "Чесно" Ігор Фещенко.

Розгляд заборони партії "Опозиційна платформа — За життя", суд переніс на 20 червня. 

За словами Фещенка, розгляд цієї справи наразі єдиний, на якому були присутні представники партії.

У Чесно зазначили - заборона "Партії Шарія" є другою спробою Міністерства юстиції. Уперше заборону цієї політсили вимагала СБУ торік в Окружному адміністративному суді Києва.

Нагадаємо, у березні РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших проросійських політсил.

15 червня суд заборонив Соціалістичну партію України, раніше - Блок Володимира Сальдо, Державу, Опозиційний блок, НАШІ, Соціалісти і Справедливість та розвиток.

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