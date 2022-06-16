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До Києва приїхала глава МЗС Франції Катрін Колонна

За її словами, сьогоднішній день дуже важливий для стабільності усього світу.

До Києва приїхала глава МЗС Франції Катрін Колонна
Катрін Колонна
Фото: ЕП

Сьогодні Україну відвідала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Про це повідомив французький телеканал BFMTV.

“Це дуже важливий день для України, для Європи, для стабільності світу. Повірте мені”, – заявила вона по приїзді до української столиці.

Нагадаємо, сьогодні прибув до Києва з офіційним візитом президент Румунії Клаус Йоганніс.

Він долучився до президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та премʼєра Італії Маріо Драгі, які 16 травня вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідали Україну.

 

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