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Член французького уряду висловився за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Сигнал про відкриття переговорів має відбутися швидко, вважає міністр.

Член французького уряду висловився за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Фото: EPA/UPG

Міністр у європейських справах Франції Клеман Бон вважає необхідним надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Про це він заявив в ефірі France Info, пише “Європейська правда”.

"Я думаю, що треба відкривати переговори і надавати статус кандидата. У нас особлива відповідальність, тому що Франція все ще головує (у Раді ЄС, - ЄП)... Подати цей сигнал, цю перспективу вступу - це частина тієї підтримки, яку ми маємо надати Україні", - сказав Клеман Бон у відповідь на питання про позицію Франції щодо можливого надання Україні статусу кандидата. 

Його перепитали, чи має йтися про звичайну, чи прискорену процедуру. 

"Ми говоримо про майбутнє українців, які сьогодні під бомбардуваннями. Я думаю, потрібно дати цей сигнал про відкриття переговорів і сподіваюся, що це може відбутися швидко. Самі переговори, звісно, потребують часу", - сказав Клеман Бон, зазначивши, що Україні потрібно буде досягти європейських стандартів у багатьох сферах, від стандартів верховенства права до рівня економічного розвитку, і цей процес може тривати багато років.

"Думаю, це не буде подарунком ані Україні, ані ЄС, якщо проскочити усі ці етапи (стандартної процедури)", - зауважив він.

Нагадаємо, 16 червня в Києві з візитом знаходиться президент Франції Емманюель Макрон. До української столиці він прибув разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Італія Маріо Драгі. Світові лідери зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і обговорять, зокрема, продовольчу безпеку, зброю та підтримку України.

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