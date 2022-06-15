​“Перемогти зло з Мордора”. Стартувала третя зустріч у форматі “Рамштайн”

Сьогодні у Брюсселі почалася третя зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50-ти країн у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони України.

"Рік дев'ятий Нової епохи. Рада Елронда об'єднує вільні народи Середзем'я, щоб обговорити, як перемогти зло з Мордора. Делегацію очолює Олексій Резніков", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр оборони України пише у Twitter, що зустріч Рамштайн-3 починається.

"Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Перша поява в костюмі за 15 тижнів. Рамштайн-3 ось-ось почнеться", – написав Резніков.

Year of 9 of the the New Age.

Council of Elrond is bringing together free nations of the Middle-Earth to discuss how to prevail over the Evil from Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikov pic.twitter.com/rWLneIRI38 — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 15, 2022

Він повідомив, що до зустрічі також приєдналася посол України в НАТО Наталія Галібаренко і опублікував фото із міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Резніков додав, що голови відомств обговорили співпрацю двох країн у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, вчора голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що наступна зустріч міністрів оборони на військовій базі Рамштайн має посприяти збільшенню постачання Україні важкої зброї та оперативному навчанню українських військових.

До слова, 26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася перша зустріч міністрів оборони 40 держав. У ній брав участь голова Міноборони України Олексій Резніков. У своїй промові міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності до майбутніх викликів.

23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні. До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.