​Сільське господарство України втратило понад 4 млрд доларів через війну

Через воєнне вторгнення Росії загальні збитки України в сільському господарстві становлять 4,3 млрд доларів.

У структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,135 млн доларів.

Про це йдеться у звіті “Огляд збитків від війни в сільському господарстві України”, підготовленим Центром досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється в 436 млн доларів.

Південні регіони, які потерпають від окупації Росії та важких боїв, також є регіонами з найрозвиненішою іригаційною інфраструктурою. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженої іригаційної інфраструктури становить 225 млн доларів США.

Окрім прямого пошкодження земель, окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості для збору врожаю. Орієнтовно 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю 1,435 млрд доларів залишаться незібраними внаслідок агресії РФ.

Сільськогосподарська техніка та обладнання також зазнають пошкоджень у результаті обстрілів, авіаударів та бойових дій, що відбуваються в безпосередній близькості. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить 926,1 млн доларів.

Як уточнюється в огляді, є свідчення про те, що російська федерація цілеспрямовано знищує елеваторні потужності з метою послаблення українського агросектору. Загальна сума збитків унаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у 272 млн доларів.

Водночас від дій окупантів гинуть і тварини, оціночна вартість яких уже становить понад 136 млн доларів. Їх орієнтовна кількість - 42 тисячі голів овець і кіз, 92 тис. голів великої рогатої худоби, 258 тис. свиней та понад 5,7 тис. голів птиці.

Фахівці зазначають, що свійські тварини гинуть не лише безпосередньо від активних бойових дій, але й від обмеженого фізичного доступу на ферми, обмеженої можливості для закупівлі кормів та надання ветеринарних послуг.

Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства в Україні було засіяно 75% від минулорічних площ.