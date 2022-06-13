НБУ підписав угоду з Нідерландами про обмін готівкової гривні

Обміняти гривню можна буде вже до кінця червня.

Сьогодні, 13 червня, Нацбанк підписав угоду із центральним банком Нідерландів стосовно обміну готівкової гривні на євро.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

“Повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро”, - повідомив Шевченко.

Він уточнив, що ліміт у межах угоди складатиме до 10 тис. гривень на одну особу.

Шевченко зазначив, що підтримку обміну забезпечить нідерландська комерційна компанія, яка має представництва по всій країні.

Як раніше повідомлялось, з 1 червня можливість обміняти готівкову гривню на місцеву валюту з’явилась у Бельгії.