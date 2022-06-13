Обсяги споживання газу через війну в Україні впали до рівня, коли можна не закуповувати газ за кордоном, однак, ситуація змінюється, тому, аби не витрачати дорогий ресурс, уряд та місцева влада мають розпочати роботу над зменшенням обсягів споживання газу в теплопостачанні шляхом переходу на альтернативні способи централізованого опалення, зокрема з використанням електричної енергії.

Про це в інтерв'ю для "LB live" розповів колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Якщо тенденція буде схожою на те, що маємо зараз, очікування серед трейдерів, з якими я спілкувався, і яким вірю більше, ніж експертам, бо трейдери «голосують» грошима – особливо імпорту газу Україні не буде потрібно.Бо вони не спостерігають бажання бізнесів купувати й тенденції великого повернення людей до центрів опалення, - сказав він.

Однак додав, що наразі ситуація постійно змінюється.

"Скільки з цих людей, повернуться в їх стандартні місця споживання газу, які для населення пов’язані з опаленням взимку, буде зрозуміло ближче до зими.Скільки бізнесів зможе перезапустити своє виробництво – мені важко сказати.Скільки аграріїв вірить у те, що вони зможуть вивезти своє зерно цього сезону чи наступного, і, відповідно витратити великі кошти на його осушення з використанням газу на елеваторах я не знаю", - зазначив Андрій Коболєв.

Тому, на його думку, варто почати впроваджувати інші моделі опалення, без газу.

"Все буде залежати від того, на скільки ефективною буде політика реформи центрального теплопостачання та опалення, - зазначив він у відповідь на питання, чи зможе Україна обійтись від купівлі газу за кордоном.

Та додав, що цим питанням вже потрібно займатись.

"Поки що ми не бачимо ні нарад, чи, хоча б розмов, які б привели о будь-яких рішень, що дозволяли б робити оцінку хоча б плану зменшення споживання газу. На жаль. Сподіваюсь вони скоро пройдуть. Але, якщо ні, то тоді будемо імпортувати за шаленою ціною", - сказав він.

Нагадаємо, Андрій Коболєв вважає, що рішення європейців щодо повернення до атомної енергетики можуть зменшити ажіотаж на ринку газу та призвести до зниження ціни на ньому.

Екскерівник "Нафтогазу" переконаний, що Кремль зробив стратегічну помилку, допустивши колосальне підвищення ціни на газ, і тепер може втратити цей ринок.

Він також розповів, що, попри війну, Україна отримала унікальний шанс впровадити іншу систему централізованого опалення, мінімізувавши використання газу на користь електроенергії.

За його словами обсяги споживання газу в Україні через війну стали суттєво меншими, та попит потроху відновлюється.