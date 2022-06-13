У травні українці забрали з банків депозитів на понад 4 млрд гривень

За даними Нацбанку у травні загальний обсяг депозитів у банківській системі зменшився на 4,2 млрд гривень і склав 760,9 млрд гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Депозитний портфель у національній валюті зменшився на 2 млрд гривень і зараз становить 509,9 млрд гривень.

Валютні заощадження також скоротилися. Українці забрали з банків 74 млн доларів, у гривневому еквіваленті – 2,17 млрд гривень. Депозитний портфель у валюті у банківській системі становить 8,6 млрд доларів.

Дохідність банківських заощаджень для гривні за минулий місяць впала на 0,5 п.п. до 6,4% річних. Для валютних депозитів середня ставка виросла на 0,1 п.п. і становить 0,7% річних.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив про те, що на час дії воєнного стану буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0%, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян.