На Київщині близько 90% підприємств відновили роботу

Через бойові дії у Київській області майже 4,5 тис. підприємств зупинили діяльність, тепер до роботи повернулися 90%. Ще 10 компаній переїхали з інших областей за урядовою програмою.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"На Київщині внаслідок руйнувань та інших причин припинили свою діяльність майже 4,5 тис. суб’єктів господарювання. Близько 90% підприємств уже відновили свою роботу, але не на повну потужність", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київська область за урядовою програмою релокації бізнесу прийняла 10 підприємств із територій, де ведуться бойові дії.

"Для області це значний плюс, адже в нас запускаються нові потужності і створюються нові робочі місця", – додав він.

Нагадаємо, на Київщині після бойових дій постраждало більше ста підприємств, 44 з них знищено повністю.